З’явилися докази причетності Дубінського до прослушки Гончарука

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З’явилися ймовірні докази того, що до прослушки прем’єра Гончарука причетний народний депутат з партії «Слуга Народу» Олександр Дубінський. Про це NNS дізналася з матеріалу на сайті «Українська правда».

Згідно інформації, отриманої NNS , докази містяться в оригіналі самого аудіозапису.

Оригінал файлу прослушки прем'єр-міністра Олексія Гончарука, опублікований Дубинським, містить запис в метаданих про те, що цей файл оброблявся на комп'ютері з ім'ям користувача "KUKSIN".

На це, зокрема, звернув увагу користувач twitter Євген Сакаль. Журналісти Української правди переглянули метадані аудіозапису з каналу Дубінського і підтверджують цю інформацію.

Справа в тому, що Дубінський, публікуючи аудіозапис, завантажив його в telegram саме в якості файлу, таким чином, запис не був автоматично оброблений месенджером і зберіг первинні дані про його походження.

В управлінні журналістських проектів "1+1 Продакшн", де знімають программу Дубінського "Гроші", працює кореспондентом Євген Куксін.

Нагадаємо, 5 лютого у приміщенні студії Дубинського на телеканалі "1+1" за адресою Куренівська, 18 в Києві співробітники СБУ провели обшук. Слідчі зокрема цікавилися робочим місцем співробітника телеканалу Євгена Куксіна.

Раніше газета "Дзеркало тижня" з посиланням на поінформованих співрозмовників повідомляла, що вже на ранок після появи YouTube-роликів записів прослушки президент отримав оперативну довідку від СБУ з приводу того, як міг здійснюватися запис, ким, де монтувався і як розміщувався на YouTube. Того ж дня, Зеленський отримав аналогічний документ від відомства Арсена Авакова.

В обох силових відомствах остаточних висновків не було зроблено, але в одному звіти збіглися точно: ролик монтувався на комп'ютері журналіста ТВ-програми розслідувань, що виходить на одному з найбільш рейтингових телевізійних каналів.

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