Тимошенко пришла в Раду с «новым лицом»: «слуга народа» не сдержался

Завантажте мобільний додаток сайту

Народный депутат от партии «Слуга Народа» Александр Кабанов обсуждал внешность Юлии Тимошенко во время ее выступления перед парламентом, пишет tk.media.

Соответствующую переписку заснял и передал TK Media журналист Алексей Липовецкий (чтобы посмотреть видео, долистайте до конца новости).

Как следует из видео, депутат 4 февраля пишет своей супруге Яне «А у нас тут Юлия Владимировна со свежей пластикой», и затем добавляет «Хороша».