Тимошенко пришла в Раду с «новым лицом»: «слуга народа» не сдержался

- 06 лют. 2020
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Народный депутат от партии «Слуга Народа» Александр Кабанов обсуждал внешность Юлии Тимошенко во время ее выступления перед парламентом, пишет tk.media.
Соответствующую переписку заснял и передал TK Media журналист Алексей Липовецкий (чтобы посмотреть видео, долистайте до конца новости).
Как следует из видео, депутат 4 февраля пишет своей супруге Яне «А у нас тут Юлия Владимировна со свежей пластикой», и затем добавляет «Хороша».
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