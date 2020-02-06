Тимошенко пришла в Раду с «новым лицом»: «слуга народа» не сдержался

06 лют. 2020
424

Завантажте мобільний додаток сайту

Народный депутат от партии «Слуга Народа» Александр Кабанов обсуждал внешность Юлии Тимошенко во время ее выступления перед парламентом, пишет tk.media.

Соответствующую переписку заснял и передал TK Media журналист Алексей Липовецкий (чтобы посмотреть видео, долистайте до конца новости).

Как следует из видео, депутат 4 февраля пишет своей супруге Яне «А у нас тут Юлия Владимировна со свежей пластикой», и затем добавляет «Хороша».

Автор: Администратор

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі

×

Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!