Зеленский едет к Папе Римскому

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Ватикан, где встретится с Папой Римским. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте «Сегодня», который ссылается на службу печати Святого престола.

Согласно информации, полученной NNS , президент Украины отправится к Святому Престолу уже на этой неделе.

В Ватикане у него должна состояться первая встреча с главой Католической церкви Папой Римским Франциском, который ранее оценил положительную динамику на Донбассе.

Как отмечается в службе печати Святого престола., понтифик планирует принять Зеленского 8 февраля, но что он собирается обсуждать с украинским лидером и прочие подробности не сообщаются.

В Офисе президента Украины о предстоящей поездке пока информации нет.