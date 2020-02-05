Зеленский едет к Папе Римскому

- 05 лют. 2020
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Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Ватикан, где встретится с Папой Римским. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте «Сегодня», который ссылается на службу печати Святого престола.
Согласно информации, полученной NNS , президент Украины отправится к Святому Престолу уже на этой неделе.
В Ватикане у него должна состояться первая встреча с главой Католической церкви Папой Римским Франциском, который ранее оценил положительную динамику на Донбассе.
Как отмечается в службе печати Святого престола., понтифик планирует принять Зеленского 8 февраля, но что он собирается обсуждать с украинским лидером и прочие подробности не сообщаются.
В Офисе президента Украины о предстоящей поездке пока информации нет.
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