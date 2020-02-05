Думаете расстроился? - Аваков получил на 100 тысяч меньше

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Данные Кабинета министров Украины и подчиненного ему министерства внутренних дел о зарплате главы МВД Арсена Авакова различаются на 100 тысяч гривен. Об этом сообщают «Українські новини» со ссылкой на ответ министерства внутренних дел.

18 января Кабмин опубликовал данные о зарплатах министров правительства премьера Гончарука за декабрь 2019 год. Согласно данным Кабинета министров, Арсен Аваков за декабрь получил 186 тысяч гривен, с учетом надбавок и премий.

В тоже время, министерство внутренних дел, которое возглавляет Аваков, пишет, что их шеф получил гораздо меньше — всего 85,8 тысяч гривен и это с учетом надбавок и премий. Что интересно, должностной оклад министра внутренних дел — всего 13 тысяч гривен. То есть, надбавки и премии суммарно превышают зарплату Авакова в шесть раз.

Источник: 49000.com.ua