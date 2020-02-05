"Хочу замуж": нардеп пришла в Раду, и сразу все стало понятно

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На днях в сети появилась фотография из Верховной Рады, которая насмешила пользователей. Народный депутат пришла на работу с забавным аксессуаром. Об этом пишут средства массовой информации.

Таким образом, сообщается, что один из журналистов парламента, Ян Доброносов сфотографировал народного депутата, которая пришла на работу в забавных носках желтого цвета. На них была написано: «Хочу замуж», что явно описывало, зачем именно девушка пришла в стены парламента.

Пользователи в комментариях под публикацией в социальной сети Фейсбук начали насмехаться над барышней, кто же это мог быть.

«Беда», «С ногами заберут», «Какой король такая и свита», «Королевская?», «Дубинский?», «А можно весь ансамбль? Потому что для меня это безвкусица», «Вчера же вроде запретили в клоунских нарядах заходить», «Это чьи ноги? Савченко?», «Хочу такие носки, потому что тоже замуж хочу» - пишут пользователи в комментариях.