Жириновский не знает, кто такой Илья Кива. С кем на самом деле переписывался нардеп (видео)

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Народного депутата от Оппозиционной платформы «За жизнь» Илью Киву «застукали» во время заседания Верховной Рады за перепиской с якобы депутатом Госдумы Российской Федерации и лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским.

Соответствующую переписку заснял и передал TK Media журналист Алексей Липовецкий. Как следует из видео, некий Жириновский написал Киве в понедельник, 3 февраля, сообщение с вопросом «Набирал?». Илья Кива ответил на следующий день, во вторник, 4 февраля, спросив о самочувствии Жириновского и попросив перезвонить, когда будет возможность.

После этого Кива начал набирать сообщение:

«В Раду пришел гомик-премьер со своим пид****им правительством, страну с*ка про***ли и с этими пид***ми шансов восстановить экономику и взаимоотношения нету».

Набрав сообщения, народный депутат несколько раз его перечитал, но отправил ли он его – неизвестно.

Позже в интервью, Илья Кива рассказал о переписке с неким Жириновским: «Я приношу пользу моему народу»

Нардеп от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива не отрицает, что переписывался в Раде с представителем Госдумы РФ Владимиром Жириновским.

«Я есть парламентарием европейской страны, и я за межпарламентские отношения, которые будут укреплять мою страну и приносить пользу моему народу»,

– пояснил свою переписку Кива.

Также нардеп отметил, что не видит ничего плохого в общении с российскими политиками, которые поддерживают террористов «Л/ДНР» и оккупацию украинского Крыма.

И вишенка на тортик! - В пресс-службе лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского прокомментировали его переписку с народным депутатом Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильей Кивой.

По словам пресс-секретаря Жириновского Александра Дюпина, российский политик не знает, кто такой Кива, и никогда с ним не общался.