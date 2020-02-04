Російські офіцери перевіряють особовий склад та озброєння бойовиків - розвідка

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За даними розвідки, офіцери ЗС РФ перевіряють особовий склад та озброєння бойовиків на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута, повідомляє УНН.

Йдеться про укомплектованість підрозділів особовим складом, стан озброєння та військової техніки, порядок зберігання та наявності боєприпасів і матеріальних засобів на базах і складах на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях.

«Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про ротацію офіцерів ЗС РФ на командних посадах у з’єднаннях і частинах російсько-окупаційних військ», — повідомив Праута.

Так, з метою забезпечення процесу приймання та здавання російськими офіцерами посад у 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК з кінця січня розпочали роботу комплексні комісії Південного військового округу ЗС РФ.

«Основну увагу зазначених комісій зосереджено на питаннях, пов’язаних з перевіркою укомплектованості підрозділів особовим складом, стану озброєння та військової техніки, порядку зберігання та наявності боєприпасів і матеріальних засобів на базах і складах», — зазначили у Міноборони.