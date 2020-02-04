Познущався з похорону українського воїна: депутат від “Слуги народу” жорстко оскандалився

04 лют. 2020
909

Завантажте мобільний додаток сайту

Скандальний депутат від “Слуги народу” Максим Бужанський влаштував істерику через похорон колишнього українського військового, котрий боровся за Україну у складі дивізії “Галичина”.

Про це Бужанський написав на своїй сторінці у соціальних мережах.

Так, похорон військового, котрий боровся за Україну скандальний народний депутат від партії влади назвав “довбаним позором”.

При цьому Бужанський безсоромно поширив світлину прощань з покійним.

Автор: Администратор

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі

×

Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!