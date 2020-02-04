Познущався з похорону українського воїна: депутат від “Слуги народу” жорстко оскандалився

- 04 лют. 2020
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Скандальний депутат від “Слуги народу” Максим Бужанський влаштував істерику через похорон колишнього українського військового, котрий боровся за Україну у складі дивізії “Галичина”.
Про це Бужанський написав на своїй сторінці у соціальних мережах.
Так, похорон військового, котрий боровся за Україну скандальний народний депутат від партії влади назвав “довбаним позором”.
При цьому Бужанський безсоромно поширив світлину прощань з покійним.
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