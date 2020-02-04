У Зеленского снова опозорились, теперь из-за лидера Турции

- 04 лют. 2020
- 812
Завантажте мобільний додаток сайту
Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского оконфузилась с написанием полного имени лидера Турции Реджепа Эрдогана.
В Telegram-канале Офиса президента сперва было написано "Тайїп", а уже в следующей публикации исправили на "Таїп", пишет Обозреватель.
Со временем пост с неправильным написанием имени также был отредактирован.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
×
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!