У Зеленского снова опозорились, теперь из-за лидера Турции

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Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского оконфузилась с написанием полного имени лидера Турции Реджепа Эрдогана.

В Telegram-канале Офиса президента сперва было написано "Тайїп", а уже в следующей публикации исправили на "Таїп", пишет Обозреватель.

Со временем пост с неправильным написанием имени также был отредактирован.