В «Слузі народу» розповіли про покарання героя «собачого скандалу»

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В партії «Слуга народу» відреагували на «собачий скандал» який розгорівся в Україні після креативної поради Євгена Брагара пенсіонерці з Кіровоградщини продати пса, щоб заплатити за газ. Про це NNS стало відомо з матеріалу на сайті znaj.ua.

Згідно отриманої NNS інформації, керівник президентської партії «Слуга народу» заявив, що зі своїми рибками розлучатися не готовий, а «продавець собак» Брагар вже покараний морально. Про це він розповів журналістам, які поцікавились у нього, чи можна з депутата зняти мандат.

Як заявив головний представник президентської партії Олександр Корнієнко, його колеги по фракції вже третій день обговорюють резонансну заяву Брагара, проте жодних рішень в його сторону не прийнято. За його словами, партія за нього вже вибачилась, проте формально нардеп нічого не порушив.

«Моральне засудження, в яке потрапив Євген і той набір мемів, героєм яких він став, це більш ніж достатньо з моральної точки зору, щоб чоловік зрозумів і зробив висновки на майбутнє», - заявив Корнієнко.

Сам Корнієнко зізнався, що у нього немає собак, а тільки недорогі рибки, тому порадою Брагара у разі необхідності скористатися не зміг.

Нагадаємо, після скандальної поради Брагара у телеефірі на каналі 112, мережі просто вибухнули мемами на тему «заплати собакою за газ».