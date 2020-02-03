Тимошенко виставила на продаж партію Зеленського

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Продаються слуги народу. Особливої породи: без мізків і совісті – Тимошенко. Депутат Верховної ради, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко виставила оголошення щодо продажу партії президента України Володимира Зеленського «Слуга народу» на своїй сторінці в Facebook.

«У мене є оголошення: Продаються слуги народу. Особливої породи: без мізків і совісті. Ціна символічна», – написала депутат і пояснила, що виручені кошти не зможуть погасити зовнішні борги України, проте така угода позбавить країну від «Зе-невігластва» і «Зе-цинізму».

Так Тимошенко прокоментувала висловлювання депутата від партії «Слуга народу» Євгена Брагара, який порадив літній українці продати собаку елітної породи, щоб оплатити борги за комунальні послуги. Такий «порада» пролунала у відповідь на питання, як прожити на пенсію в розмірі двох тисяч гривень.