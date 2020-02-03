Украинцев перестанут выпускать в Россию по внутренним паспортам с 1 марта

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С 1 марта 2020 года украинцы не смогут выехать в Россию при наличии только внутреннего паспорта: с этой даты для пересечения границы понадобится загранпаспорт. Об этом напомнила Госпогранслужба Украины.

В ведомстве подчеркивают, что с 1 марта 2020 украинцы не смогут пересекать государственную границу с Украиной в Российскую Федерацию на основании паспорта гражданина Украины (так называемого внутреннего паспорта), или свидетельства о рождении.

Соответствующие изменения предусмотрены правительственным постановлением от 18 декабря 2019 г. № 1056.

Граждане Украины, которые ранее выехали за границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет) смогут вернуться в Украину по этим документам.

Как отмечают в Госпогранслужбе, такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля. Они позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении, учитывая низкую степень защиты этих документов.

Уменьшится вероятность незаконно вывезенных несовершеннолетних украинцев за границу, ведь отсутствие фото на свидетельствах о рождении не дает возможность установить принадлежность документа конкретному ребенку.

Самые частые подделки внутренних паспортов (переклеенные фото и поддельные печати) не характерны для паспортов гражданина Украины для выезда за границу. Так, в 2019 году украинские пограничники выявили и пресекли 502 попытки пересечения лицами государственной границы по поддельным документам. Стоит отметить, что из 89 поддельных документов, обнаруженных на границе с Российской Федерацией – 73 были именно внутренние паспорта.

При оформлении лица с внутренним паспортом инспектор-пограничник тратит гораздо больше времени, чтобы внести в базу данных информацию о лице (фамилия, имя, пол, дата рождения, гражданство) и документ (номер, серия, тип). При оформлении лица с загранпаспортом вся эта информация автоматически считывается ридерами с машиносчитывальной зоны.

Во внутренних паспортах, в отличие от зарубежных, отсутствует возможность проставления отметок о пересечении государственной границы, что часто создает проблемы лицам, которым нужно подтвердить пребывание за рубежом (например, в командировке).

Гражданам Украины, которые после 1 марта планируют пересекать российско-украинскую границу, Государственная пограничная служба рекомендует заблаговременно позаботиться о подготовке документов, чтобы не иметь лишних хлопот во время пограничного контроля.

В ведомстве просят не рассматривать это сообщение как рекомендацию посетить Российскую Федерацию. Ведь паспорт гражданина Украины для выезда за границу дает возможность безвизово посетить многие страны. Да и времени на изготовление загранпаспорта, если вы его до сих пор не получали, осталось не так много.