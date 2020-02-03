Команда Зеленского планирует сделать Донбасс процветающим экономическим хабом (видео)

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Помощник президента Андрей Ермак заявил, что команда Владимира Зеленского намерена сделать из Донбасса "процветающий и успешный" регион.

"Что касается экономики, вы знаете, в жизни иногда так бывает, что сегодня все, что там произошло, дает возможность абсолютно с другой точки зрения посмотреть на эту территорию", – сообщил Ермак в интервью YouTube-каналу KRYM.

"Может в будущем это будет какой-то современный экономический хаб, и там будут развиваться направления, о которых мы даже не мечтали и не говорили об этом", – добавил помощник президента.

По его словам, команда Зеленского уже сейчас думает о развитии Донбасса.

"Это будет самая большая наша победа, когда после войны этот регион станет процветающим и успешным", – резюмировал Ермак.