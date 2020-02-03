Бежал в РФ: на Житомирщине поймали пограничника-дезертира

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В Житомирской области задержали бывшего пограничника, который находился в розыске за дезертирство и почти пять скрывался на территории Российской Федерации.

При этом через жену он пытался получить поддельный украинский паспорт. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Речь идет о военнослужащем Житомирского пограничного отряда, который в марте 2015 года предал присягу. В частности, после отпуска он не вернулся на место прохождения службы, зато поехал в Россию, где и скрывался от следствия.

По данным СБУ, со своей стороны жена дезертира – бывшая сотрудница правоохранительных органов – предлагала чиновнику взятку в размере 300 долларов. Она просила, чтобы тот помог ее мужу в оформлении фиктивного паспорта гражданина Украины, а также индивидуального налогового номера.

"Для получения фальшивых документов дезертир нелегально пересек госграницу с РФ и прибыл на территорию нашей страны", – говорится в сообщении.

Так, правоохранители задержали мужчину и его жену в отделении Государственной миграционной службы в Житомирской области, куда злоумышленники пришли для получения обещанных "документов".

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 27 и ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, или совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.