На Донбасі за добу поранено трьох військових

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Троє українських військових отримали поранення за минулу добу на Донбасі. Про це NNS стало відомо з ранкового зведення штабу ООС.

Згідно отриманої NNS інформації, 02 лютого збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли по нашим позиціям, а саме:

два рази поблизу Пісків – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

неподалік Лебединського - зі станкового протитанкового гранатомету противник здійснив 9 пострілів, а також вів обстріл з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поруч з Василівкою – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї.

Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

чотири рази в районі населеного пункту Луганське – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 34 міни, а також відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

двічі поблизу Кримського – з 82-мм міномету – 25 мін, озброєння БМП, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поруч з Новотошківським - з міномету калібру 120 мм – 6 мін;

неподалік населеного пункту Гладосове – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння.

Вчора, 2 лютого, внаслідок ворожих обстрілів було поранено двох українських захисників, ще один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове ураження.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає.