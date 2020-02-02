В Украине стать мэром стало в 40 раз дороже

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В Украине после вступления в силу нового избирательного кодекса, принятого в конце 2019 года, кардинально изменились размеры залогов, которые должны внести желающие выдвинуть свою кандидатуру на пост городского головы или депутата местного совета.

О том, «что почем» и к чему может привести такое новшество, NNS узнал из материала на сайте Комсомольская правда в Украине.

Сообщается, если народные депутаты не пересмотрят размер денежного залога для кандидатов в депутаты местных советов и мэров, то избирательная кампания, которая запланирована на октябрь 2020 года, станет исключительно соревнованием "денежных мешков".

Проигравшим не вернут ни копейки

Одна из статей Избирательного кодекса - новая формула расчета денежных залогов для кандидатов в мэры городов и в депутаты обл- и горсоветов в населенных пунктах с численностью избирателей свыше 90 тысяч человек (в Украине - 30 таких городов. - Авт.). Она подняла денежный залог в 40 раз (!) по сравнению с избирательной кампанией 2015 года.

- Самым маленьким (из областных центов), 170 тысяч гривен, будет залог для кандидата в мэры Ужгорода. А самым большим, более 4 миллионов гривен, - для кандидата в мэры Киева, - подсчитали в Общественном движении "Честно". Для понимания - в 2015 году кандидаты в мэры столицы вносили в ЦИК денежный залог в размере 103 914 гривен, Ужгорода - 4515 гривен.

Огромные суммы придется заплатить и партиям, которые будут выдвигать своих кандидатов в депутаты городских советов. То есть условно, если Дарт Вейдер захочет баллотироваться в столичные градоначальники и вести своих ребят в Киевсовет, то ему придется раскошелиться на 8 миллионов гривен. А если партия захочет выставить своих кандидатов в мэры во всех крупных городах и списки в горсоветы, то потребуется 88 миллионов гривен. Эти деньги политсила (кандидат) сможет вернуть обратно только в случае победы или выхода во второй тур. Проигравшим ЦИК не возвращает ни копейки.

Новую формулу денежного залога разработали депутаты 8-го созыва. Один из авторов документа Александр Черненко пояснял, что на такой шаг пошли, чтобы отсеять технических кандидатов на местных выборах.

- Два миллиона гривен для мэра Харькова - это вполне реалистическая и подъемная сумма. Для кандидатов в совет - это же не для одного, а для целого списка - тоже нормальная, - пояснял Черненко.

Но опрошенные политологи убеждены: новые размеры залогов еще больше усилят влияние олигархов на власть.

- Честный, но бедный не сможет баллотироваться, поскольку у него нет денег. В итоге в списке кандидатов мы увидим или толстосумов, которые идут во власть, чтобы отбить и приумножить затраченные на избирательную кампанию средства, или же людей, которым деньги для уплаты залога дали финансово-промышленные группы, а это означает, что придется "отрабатывать", - анализирует политтехнолог Алексей Якубин. - Если говорить о партиях, то такие гигантские залоги осилят только крупные политсилы.

Дешевле пойти в президенты

В то же время эксперты озвучивают мнение, что в ближайшем времени депутаты вообще пересмотрят Избирательный кодекс.

- Конечно, абсурдно, когда кандидат на пост президента платит залог в 2,5 миллиона гривен, а кандидат в мэры столицы - 4 миллиона. Это нарушение конституционных прав человека - избирать и быть избранным. Мое субъективное мнение - нужно в несколько раз снижать размер залога, - говорит глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель и озвучивает свой прогноз: - В новом Избирательном кодексе немало спорных норм, которые следовало бы пересмотреть, и речь не только о денежном залоге. Если не изменить формулу подсчета голосов, то на практике голоса будут считать несколько дней. Формат бюллетеня установлен крайне сложным. Думаю, уже в феврале депутаты примут такие изменения.

Сколько и кто заплатит

Кандидаты в мэры городов…

Киев - 4,005 млн грн

Харьков - 1,965 млн грн

Днепр - 1,398 млн грн

Одесса - 1,304 млн грн

Запорожье, Львов - 1,077 млн грн

Кривой Рог - 926 тыс. грн

Николаев - 661 тыс. грн

Мариуполь - 586 тыс. грн

Винница - 529 тыс. грн

Херсон- 472 тыс. грн

Полтава, Сумы - 416 тыс. грн

Черкассы, Чернигов - 397 тыс. грн

Житомир, Хмельницкий - 378 тыс. грн

Каменское, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Черновцы - 340 тыс. грн

Ровно, Тернополь - 321 тыс. грн

Кременчуг- 302 тыс. грн

Луцк - 283 тыс. грн

Краматорск, Белая Церковь - 264 тыс. грн

Мелитополь - 208 тыс. грн

Никополь, Ужгород - 170 тыс. грн

…в президенты

Сумма залога для кандидата в президенты по новому Кодексу составляет 650 минимальных зарплат, установленных на день начала избирательного процесса. На сегодняшний день это - 3 069 950 гривен.

… в народные депутаты

Избирательный кодекс упразднил мажоритарку. Поэтому залог на парламентских выборах платит только политсила, которая выдвинула кандидатов по своему избирательному списку. Залог, как и в 2019 году, равен 1000 "минималкам". В июле 2019-го это было 4 173 000 гривен, а на сегодня - это уже 4 723 000 гривен.