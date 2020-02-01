Страну хотят полностью перекроить. Города станут поселками и селами

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Практически в начале работы правительства президент Украины Владимир Зеленский поручил подать законопроект, в котором бы уточнялись административно-территориальные единицы в Украине.

Фактически с принятием документа у правительства появится возможность устанавливать или изменять размер границ в регионах Украины.

Зеленский обязал подать данный законопроект до начала текущего года, но зарегистрирован он был лишь 24 января. Кроме того, текст документа до этого момента отсутствует в регистрационной карточке. Оно и неудивительно, ведь в проекте закона имеется много спорных моментов.

Например, Правительство Украины получит право самостоятельно определять нужное количество жителей, чтобы населенный пункт считался городом. Если жителей не менее 20 тысяч и проживают они в основном в сооружениях компактной постройки, а также в нем есть промышленные и перерабатывающие предприятия и развитая социальная, транспортная и коммунальная инфраструктуры, то он будет считаться городом.

Выходит, что после принятия данного закона, такие города как Бар в Винницкой области, Бережаны на Тернопольщине, Берислав на Херсонщине и Кагарлык, Киевской области уже не смогут считаться городом.

Те же населенные пункты, где проживает не менее пяти тысяч человек в основном на усадебной территории, будут считаться поселком. Остальные населенные пункты получат статус сел.

В законопроекте также указана и довольно спорная норма. Так, в городах с населением с более 300 тысяч жителей предусмотрено создание районов, но с условием, что в каждом из них будет проживать не менее 150 тысяч человек.

Из этого следует, что Житомир с населением в менее 300 тысяч человек не сможет делиться на районы, а Львов, где проживает приблизительно 720 тысяч человек из ныне существующих шести сократиться до четырех районов.