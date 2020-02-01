«Слуга народу» Брагар вибачився за собаку

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Як повідомляла раніше NNS , народний депутат від партії «Слуга народу» Євген Брагар під час телеефіру порадив пенсіонерці з Кіровоградщини продати собаку, щоб заплатити за газ. Ця порада викликала бурхливу реакцією соцмереж, які просто вибухнули мемами та обуренням.

Євген Брагар заявив, що не очікував такої реакції і вибачився за свої слова. Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці.

Народний депутат написав:

-Доброго дня, мені дуже прикро, що мої висловлювання на 112 каналі з приводу субсидій викликали таку бурхливу реакцію. Я є новою особою в політиці та ще не навчився відповідати на чутливі питання. Всі ми маємо бабусь, дідусів, батьків, які отримують досить низькі пенсії. Хочу наголосити, що не мав на меті когось образити, лише хотів звернути увагу на випадки несправедливості, коли люди, які не потребують допомоги, користуються субсидіями, приховуючи маєтки і свій розкішний спосіб життя.

Приношу вибачення всім, кого могли образити мої слова. Нарахування субсидій – дуже делікатне питання і воно потребує не лише особливої уваги з боку держави, а й відповідального ставлення громадян. Закликаю всіх вчиняти порядно, розуміючи, що допомога повинна надаватися лише тим, хто її реально потребує.