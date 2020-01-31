П’ятеро нардепів України увійшли до проросійської партії в ПАРЄ

- 31 січ. 2020
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П’ятеро народних депутатів України увійшли до соціалістичної партії в ПАРЄ. Про це NNS стало відомо з повідомлення на сайті Depo.ua, який посилається на офіційний сайт групи "Соціалісти, демократи і зелені".
Згідно інформації, отриманої NNS, серед народних депутатів, що стали членами проросійської партії, троє «слуг» і двоє нардепів від «Опозиційної платформи».
Повідомляється, о народні депутати України від фракції «Слуга народу» Олександр Мережко, Олександр Скічко та В’ячеслав Медяник стали членами групи соціалістів у Парламентській Асамблеї Ради Європи, яка підтримувала повернення Росії до ПАРЄ
Зазначається, що Мережко є головою комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, нещодавно замінивши на цій посаді секс-скандального Богдана Яременка.
Окрім них, до складу соціалістів у ПАРЄ від України увійшли нардепутати від «Опозиційної платформи – За життя» Юлія Льовочкіна та Олег Волошин.
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