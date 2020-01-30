Чому падає гривня: пояснення НБУ

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В останні декілька днів спостерігається певне послаблення гривні по відношенню до долара та євро. В НБУ надали офіційний коментар щодо причин девальвації. Про це NNS стало відомо з матеріалу на сайті Економічна правда.

Згідно інформації, отриманої NNS , заступник глави НБУ Дмитро Сологуб під час брифінгу заявив, що девальвація гривні відбувається через сезонне переважання імпорту над експортом та зокрема, виводом дивідендів великих компаній.

- Останніми днями була тенденція щодо девальвації гривні, були різні причини. На початку року імпорт переважає над експортом. Крім того ми бачили активність компаній, щодо виводу дивідендів. До речі, населення використало девальвацію гривні, як можливість продати іноземну валюту майже на 100 мільйонів доларів з початку місяця, - повідомив Сологуб.

Окрім того заступник голови НБУ відмітив, що політика Нацбанку на ринку валюти не змінилась з минулого року.

- У нас гнучкий плаваючий обмінний курс. В минулому році нас обвинувачували в тому, що курс йде тільки в одну сторону, і говорили про те, що гнучкість має бути двосторонньою. Зараз ми бачимо інший бік цієї гнучкості, - розповідає Сологуб.

Нагадаємо, офіційний курс гривні до долара за 2019 календарний рік підвищився з 27,69 грн на 1 січня 2019 року до 23,68 грн на 1 січня 2020 року.

Згідно з жовтневим макроекономічним прогнозом Міністерства економіки, середньорічний обмінний курс в 2020 році становитиме 27 грн/долар, в 2021-му - 27,2 грн/долар, у 2022-му - 27,5 грн/долар за базовим сценарієм.

За оптимістичним сценарієм – у 2020 році він очікується на рівні 24,8 грн/долар, 23,9 грн/долар в 2021 році і 24,2 грн/долар у 2022-му.

Проте у Міністерстві економіки планують переглянути макроекономічний прогноз на 2020-2022 роки щодо курсу гривні до долара.