Звинуваченого в корупції Юрія Гримчака звільнили з-під варти

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Колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака звільнили з-під варти під цілодобовий домашній арешт. Про це NNS стало відомо з матеріалу на сайті Українська правда, який посилається на адвоката Гримчака Тетяну Матяш.

Згідно інформації, отриманої NNS , відповідне засідання пройшло сьогодні, 30 січня.

«Сьогодні на судовому засіданні розглядали наше клопотання про зміну запобіжного заходу Гримчаку. Ми мали право клопотати через 30 днів. Суддя Широка змінила запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 15 серпня 2019 року повідомлено про підозру Юрію Гримчаку та його «помічнику». Вони за хабар обіцяли забезпечити вплив на суддів Верховного суду щодо винесення рішення на користь зацікавленої особи та за здійснення впливу на посадовців Мінкульту та Київської міськдержадміністрації.

Фігурантам інкримінували ч. 4 ст. 190 ККУ – шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою (згодом Гримчаку Генпрокуратура змінила підозру на ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

У Міністерстві культури заперечили свою причетність до справи.

У Національному антикорупційному бюро повідомили, що Гримчак міг залучити заступника голови ГПУ для впливу на рішення ВСУ, та оприлюднили схеми зловживань, які інкримінують посадовцю.