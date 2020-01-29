Гончарук не подавал заявления об отставке: журналист

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не подавал президенту заявление о своей отставке. Во всяком случае в Офисе президента наличие бумаги не подтверждают. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте Факты.

Согласно полученной NNS информации, собственное расследование провел журналист Алексей Братущак.

В своем Facebook он опубликовал официальный ответ из Офиса Зеленского, напомнив, что премьер на пресс-конференции публично заявлял: передал заявление об отставке президенту, она оформлена в соответствии с законом и Конституцией.

«Кажется, у юриста-премьера какое-то свое представление о документообороте между органами власти. Ну там, смской сбрасывать документы. Или через телеграмм-каналы. Или в других мессенджерах. Диджитализация», — прокомментировал журналист полученные сведения.

Напомним, о том, что отставка Гончарука не принята, стало известно 17 января. Кроме того, президент во время встречи с руководителями СБУ, Офиса генпрокурора, Министерства внутренних дел, НАБУ, ГБР, и Управления государственной охраны поставил задачу за две недели установить причастных к записи разговоров премьера.

Также следует отметить, что по Конституции Украины заявление об отставке премьер-министр должен направлять не президенту. Отставку главы правительства рассматривает Верховная Рада.