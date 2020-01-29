В Украине судят юмориста за угрозы президенту (видео «угроз»)

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Сегодня, 29 января, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения художнику, телеведущему и юмористу, позволившему себе высмеивать президента Зеленского, Сергею Пояркову. На него завели уголовное дело. Об этом NNS стало известно из сообщения самого Пояркова и сообщений в СМИ.

Согласно информации, полученной NNS , меру пресечения подсудимому избрали в виде личного обязательства. Оно предусматривает, что Поярков обязан являться по вызову для проведения процессуальных действий, не должен покидать город, в котором проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда и т.д.

Сообщается, что Служба безопасности Украины инкриминирует Пояркову совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины. Эта часть статьи формулируется так: "угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества, а также похищением или лишением свободы в отношении президента Украины, председателя Верховной Рады Украины, народного депутата Украины, премьер-министра Украины, члена Кабинета Министров Украины, председателя или судьи Конституционного Суда или Верховного Суда Украины или высших специализированных судов Украины, генерального прокурора Украины, уполномоченного Верховной Рады по правам человека, председателя Счетной палаты, председателя Национального банка Украины, руководителя политической партии, а также в отношении их близких родственников, совершенная в связи с их государственной или общественной деятельностью". Санкция статьи – до пяти лет лишения свободы.

В СМИ напоминают, что в авторской программе "Поярков News", которая вышла на "Прямом" 27 декабря 2019 года, ведущий назвал Зеленского "маленьким чмятком" и "криворожским сцикунчиком", а также оскорбил отца президента. Обращаясь к команде Зеленского, Поярков сказал: "Вы – моя прислуга! Я вас буду пороть на конюшне розгами, если вы, падлы, не будете меня слушаться".

В обществе данная ситуация вызвала резонанс. Приверженцы Зе-команды считают, что за подобные высказывания следует строго наказывать. Противники нынешней политики в Украине говорят о диктатуре и первых шагах к тоталитарному государству.

Сам Сергей Поярков, комментируя происходящее, записал видео, где рассказал, как он «угрожал президенту» дословно.