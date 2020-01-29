Правительство уволило главу "Укрзалізниці"

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Кабинет министров на заседании в среду, 29 января, согласовал увольнение главы Укрзализныци Евгения Кравцова. Об этом сообщил премьер Алексей Гончарук по итогам заседания правительства, передает Украинская правда.

"Мы согласовали увольнение руководителя Укрзализныци. Это важный, по нашему мнению, шаг для перезагрузки всего, что происходило в этой государственной компании", - сообщил премьер.

По словам Гончарука, вскоре объявят новый конкурс на должность главы Укрзализныци.

Отметим, что министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил для LIGA.net, что накануне наблюдательный совет компании разорвал контракт с Кравцовым. Министр также заявил, что Кравцов не будет работать в Мининфраструктуры.

Ранее СМИ сообщили, что главу «Укрзалізниці» отправляют в отставку. Функции главы компании, по данным СМИ, будет выполнять Марчек Желько.