На Донбасі загинули двоє українських військових, ще двоє поранені (фото)

27 січ. 2020
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На Донбасі за минулу добу 26 січня Україна втратила двох синів. Ще двоє отримали поранення та бойове травмування. Про це NNS дізналася з ранкового зведення штабу ООС.

Згідно інформації, отриманої NNS , 26 січня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Сім обстрілів по нашим позиціям було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • двічі неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету – 8 пострілів;
  • поруч з Лебединським – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 3 міни, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;
  • два рази неподалік Старогнатівки – з великокаліберних кулеметів;
  • поблизу Новогригорівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • в районі населеного пункту Гнутове – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

П’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • двічі неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 мм – 3 міни та 82-мм міномету – 4 міни, а також гранатометів різних систем;
  • двічі поруч населеного пункту Новотошківське – 8 мін зі 120-мм міномету;
  • неподалік Кримського – з міномету калібру 120 мм противник випустив 3 міни.

Крім того, о 18.15 в районі ділянки розведення поблизу населеного пункту Богданівка ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Вчора, 26 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та один отримав бойову травму. Також, у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої, один захисник загинув та ще один отримав бойову травму.

З початком цієї доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів обстріляли захисників населеного пункту Піски, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

За поточну добу втрат немає.

За інформацією мера міста Шостка, що в Сумській області, загиблим у зоні бойових дій на Донбасі у неділю, 26 січня, виявився місцевий житель, 27-річний доброволець Антон Хоба, який перебував у зоні бойових дій з 2014 року.  Він був захисником Донецького аеропорту.

Другим українським захисником, який загинув унаслідок бойових дій 26 січня на Донбасі, виявився солдат Євген Щуренко з одеської 28-ї окремої механізованої бригади.

«Солдат, механік-водій 28 омбр Євген Щуренко з міста Кілія (Одеська область) загинув учора, 26 січня, під час ранкового обстрілу позицій ЗСУ поблизу Красногорівки на Донеччині», – повідомив працівник «Книги пам’яті полеглих за Україну» Святослав Смук.

Євген Валерійович Щуренко – зі села Ліски Кілійського району. Народився 27 січня 1978 року. Солдат загинув за день до свого дня народження.

Світла пам`ять полеглим захисникам і найшвидшого одужання пораненим!

Автор: Екатерина Андрус

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