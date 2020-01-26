Коломойський виграв суд в НБУ: Україна може втратити 44 млрд грн

Завантажте мобільний додаток сайту

Верховний суд 22 січня 2020 року відхилив касаційну скаргу Національного банку на рішення судів попередніх інстанцій про відмову стягнення іпотеки з компанії "Гаджибей", пов’язаної з екс-власником "ПриватБанку" Ігорем Коломойським.

За даними НБУ компанія "Гаджибей" у жовтні 2014 року надала НБУ в заставу дві земельні ділянки в Одеській області в якості забезпечення за кредитом рефінансування, що надавався "ПриватБанку" до націоналізації. ТОВ "Гаджибей" не виконало взятих на себе зобов’язань майнового поручителя "ПриватБанку", і НБУ звернувся до суду.

Суди відхилили позовні вимоги НБУ і обґрунтували свою позицію тим, що НБУ повинен був здійснювати стягнення застави з ТОВ "Гаджибей" лише у випадку неможливості списання коштів з банківських рахунків "ПриватБанку".

У НБУ зазначають, що згідно із законом Національний банк наділений правом як списувати кошти з рахунків банків-боржників, так і звертати стягнення на заставлене майно з фінансових та майнових поручителів.

"Ми не погоджуємося з рішенням Верховного суду та переконані, що воно суперечить нормам чинного законодавства. Таке рішення створює ризик, коли екс-власники "ПриватБанку" зможуть уникнути відповідальності за невиконання взятих на себе зобов’язань", - наголосив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Нагадаємо, що заборгованість "ПриватБанку" за кредитами рефінансування складає близько 7,6 млрд грн. У 2018 році НБУ подав 148 позовів проти колишнього власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського (фінансового поручителя) та пов’язаних із ним 32 компаній - майнових поручителів. За цими позовами суди вже ухвалили 24 рішення на користь НБУ про звернення стягнення на предмети іпотеки на загальну суму 1,36 млрд грн.

Фактично тепер НБУ зобов’язаний стягнути борги Коломойського по рефінансуванню з рахунків вже державного ПриватБанку. А це близько 8 млрд грн, з огляду на всю суму боргу за цими кредитами рефінансування, де особистим поручителем виступає Коломойський. І відповідно відмова в задоволенні всіх позовів НБУ до майновим поручителям Приватбанку і його колишнього власника, пише НВ.Бізнес.

І аналогічний ризик відразу ж з’явиться за іншими стабілізаційними кредитами, виданими НБУ банкам. За даними НБУ, заборгованість неплатоспроможних банків за кредитами рефінансування станом на 1 січня 2020 складає 44 млрд грн.