Стало известно, кто первым поздравил Зеленского с днем рождения

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Сегодня, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 42 года. О том, кто первый поздравил Зеленского, NNS узнал из сообщения на сайте «Факты».

Согласно информации, полученной NNS, первым из глав государств Зеленского поздравил президент соседней Беларуси Александр Лукашенко. Он пожелал украинскому коллеге крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, мира и добра. Кроме того, Лукашенко выразил надежду на будущее углубление дружбы между двумя народами, а также пообещал содействовать процветанию Украины.

Напомним, Владимир Зеленский родился в Кривом Роге в 1978 году. Учился в криворожской гимназии № 95 с углубленным изучением английского языка. После окончания школы поступил на юрфак Криворожского экономического института.

Еще в старших классах школы серьезно увлекся КВНом. В студенческие годы участвовал в команде КВН «Молодой Кривой Рог», а затем в «Запорожье—Кривой Рог—Транзит». Позже криворожане создали свою команду «95-й квартал», в которой шоумен стал капитаном.

Кроме юмористических шоу, Зеленский активно снимался в кино. На протяжении двух лет работал генпродюсером телеканала «Интер».