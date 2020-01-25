Радник Путіна пішов у відставку через «зміну курсу по Україні»

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Радник президента РФ Владислав Сурков подав у відставку. Своє рішення він пояснив зміною курсу по Україні. Про це NNS стало відомо з повідомлення директора Центру політичної кон’юнктури РФ Олексія Чеснакова на його Telegram-каналі.

Згідно інформації, отриманої NNS , Чеснаков стверджує, що перший місяць після звільнення Сурков хоче займатися медитацією, а потім розповість про причину відставки і плани щодо майбутнього.

"Протягом найближчого місяця він буде займатися медитацією. Після цього обіцяв повідомити про причини прийнятого ним рішення і про подальші плани", – заявив Чеснаков.

Як йдеться у повідомленні, радник Путіна звільнився через «зміну курсу на українському напрямі».

Що може означати для України дана подія?

Український блогер і політичний експерт Андрій Смолій вважає, що причина у зміні напрямку по Донбасу. Таку думку він висловив на своїй сторінці у Фейсбуці.

Андрій Смоліій написав:

«Куратор українськими питаннями Владислав Сурков пішов у відставку. На його місці Україну буде курувати інший ставленик Путіна - Дмитро Козак.

Що це значить для України?

Перш за все питання по терористичних ДНР/ЛНР. Сурков був ідеологом інтеграції окупованих територій до складу РФ. Козак завжди курував напрямок повернення окупованого Придністров‘я в тіло Молдови з можливістю подальшого контролю над всією країною.

Зараз та ж сама історія буде розігруватись і в нас. Путін вважає провальними дії Суркова по українському питанню. Занадто повільно відбувається бажана ліквідація української державності. Потрібно швидше, проте витонченіше та прихованіше.

Завдання нового «куратора» - запхати ДНР/ЛНР в тіло України з можливістю контролю над зовнішньою політикою, тобто зупинка руху країни до НАТО та ЄС, а ще головніше - контроль над всією країною.

Зважаючи на дії теперішньої влади - «мир за будь яку ціну», очікуємо ще більшого тиску Кремля та поступову втрату суб‘єктності. На цей раз внутрішньої».