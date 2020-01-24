Українському послу в Румунії довелося виправдовуватися через невірний переклад Зеленського

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Міністерство закордонних справ Румунії зажадало пояснень від української сторони з приводу згадки Північної Буковини у промові президента України Володимира Зеленського до Дня соборності. Про це NNS стало відомо з повідомлення на сайті «Європейська правда».

Згідно отриманої NNS інформації, на англомовній версії сайту президента України слово «зайняли» було перекладене як «occupied», і в Румунії обурилися, що йдеться про «окупацію».

«Румунська сторона вимагає роз'яснень щодо згадок про Румунію, які з'явилися в нещодавній публічній промові президента України, і висловлює здивування цим та наголошує на необхідності правильного розуміння історії», - йдеться у прес-релізі МЗС.

Як пояснив посол України в Румунії Олександр Баньков, йдеться про неточний переклад слів президента, через що його почали звинувачувати, зокрема, у «ревізіонізмі в стилі Путіна».

«Звичайно, це офіційний переклад, але залишається лише перекладом і не змінює оригінальний текст. Ті, хто хочуть, легко можуть перевірити оригінальне відео», - зазначив Баньков, підкресливши, що переклад уже змінили (на слово «taken»).

«Історичний контекст наприкінці 1918 року з демонтажем Австро-Угорської імперії та національними рухами у її колишніх провінціях створили ситуацію, коли ці історичні провінції більше не мали міжнародно визнаного суверенітету, тому їх поглинання іншими сусідніми державами не можна вважати окупацією», - каже посол.

«Президент в Зеленський звернувся до відомих історичних подій 1918-1919 року з єдиною метою демонстрації необхідності національної єдності, зміцнення української держави, яка втратила шанс на суверенітет і незалежність, але все ж продовжує свою боротьбу проти російської агресії», - підкреслив дипломат.

«Щиро шкодую про цю неприємну ситуацію, але в кінцевому підсумку вона є результатом неправильного перекладу та безпідставних інтерпретацій», - додав він.

Зазначається, що коментарі румунів під постом посла свідчать, що пояснення посла виявилися недостатніми - більшість коментаторів вважає, що суттєвої відмінності між «зайняти» та «окупувати» немає, оскільки, за румунською версією, після першої світової війни Північна Буковина «об'єдналася з Румунією».

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