«Тут можна добре прибарахлитися, онукам вистачить». У мережу потрапила чергова переписка «слуг народу» (фото)

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«Слугу народу» Павла Павліша спіймали на переписці про «нахабний поділ бюджету» із заступником міністра охорони здоров'я Андрієм Семиволосом.

Народного депутата України від президентської партії «Слуга народу» Павла Павліша підловили за скандальним листуванням із заступником міністра охорони здоров'я України Андрієм Семиволосом. Про NNS дізнався від журналістів «Главкома», які в свою чергу, посилаються на «Коментарі».

Так, в листуванні Семиволос зазначає, що якийсь «Міша», а єдиний нардеп в профільному комітеті - глава Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький, має намір «нахабно ділити бюджет».

У свою чергу, Павліш радить Семиволосу не виконувати «недолугі команди» і «включати дурня». На що Семиволос йому відповідає, що «якщо хоче всидіти в кріслі» - потрібно виконувати.

Повна стенограма листування:

Павліш: «Привіт, як справи?»;

Семиволос: «Так собі»;

Павліш: «А що трапилося?»;

Семиволос: «Міша за**бав до гикавки, хоче в нахабну бюджет ділити, дає недолугі команди»;

Павліш: «То не виконуй, включай дурня»;

Семиволос: «Якщо хочу всидіти в кріслі, то потрібно виконувати, тут можна добре прибарахлитися, онукам вистачить, але по парі його моментів поклав в ящик, сказав типу віддав в департамент)) він мені за них наярює, кажу роблю))»;

Павліш: «зрозуміло, тримайся. Може на вихідних з М*** підемо, вони хороші.

Слід зазначити, що нардеп Павліш не вперше потрапляє в скандал з листуванням на телефоні. Так, 13 листопада, під час перепалок навколо відкриття ринку землі, Павліш розглядав у сесійній залі фото з оголеними дівчатами.

Михайло Радуцький є засновником приватної медичної клініки «Борис», раніше його називали одним з можливих кандидатів на посаду глави Міністерства охорони здоров'я.