Політики від провладної партії Росії намагалися потрапити в Україну - прикордонники

- 23 січ. 2020
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Троє політиків з Російської Федерації намагалися 22 січня потрапити в Україну, однак їх розвернули прикордонники. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Повідомляється, що Рейсом із Лондона у «Бориспіль» прибув громадянин Росії.
Як з’ясувалося, росіянин є представником провладної політичної партії своєї країни — «Єдиная Россия», колишнім мером одного з облцентрів РФ. Підтвердити мету свого перебування закордонний політик не зміг, тому на підставі Закону України «Про прикордонний контроль» в нашу країну його не пропустили.
Сьогодні вранці, 23 січня, росіянин вилетів з «Борисполя» у Німеччину.
Також йдеться про те, що ще двоє російських політиків не змогли пройти прикордонний контроль в пункті пропуску «Київ (Жуляни)».
Учора ввечері вони прилетіли рейсом із Мінська. Один із візитерів теж представник «Єдиной России», інший — компартії РФ. Обидва повідомили, що начебто прибули в Київ з метою участі в конференції.
«Наразі їх повернуто зворотним рейсом», — зазначили прикордонники.
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