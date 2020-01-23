Справа Шеремета: сьогодні суд розгляне зміну запобіжного заходу Юлії Кузьменко

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Сьогодні, 23 січня, відбудеться чергове судове засідання по гучній справі Шеремета. Буде розглядатися зміна запобіжного заходу для однієї з обвинувачених Юлії Кузьменко. Про це NNS стало відомо з повідомлення на сайті Главком, який посилається на адвоката Кузьменка Влада Добоша.

Згідно отриманої NNS інформації, судове засідання має розпочатися о 13:45

Печерський районний суд Києва сьогодні планує розглянути клопотання про зміну запобіжного заходу дитячому хірургу Юлії Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

«У четвер, 23 січня, о 13:45, в Печерському районному суді Києва відбудеться судове засідання, на якому буде розглядатися зміна запобіжного заходу для Юлії Кузьменко», - написав Добош.

Раніше міжнародна організація «Репортери без кордонів» висловила стурбованість невідповідністю доказів у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Проте, суд залишив ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.

Також нагадаємо, що суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко, яка наполягає на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

Як відомо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Вони повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.