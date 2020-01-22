В інтерв’ю ізраїльському виданню Зеленський збрехав про ситуацію на фронті – телеведуча

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Телеведуча телеканалу Еспресо Ольга Лень висловила свою думку щодо ситуації на фронті, яку кореспонденти NNS знайшли на особистій сторінці ведучої у Фейсбуці. Приводимо думку Ольги Лень «без купюр».

Володимир Зеленський говорить про зниження кількості обстрілів на Донбасі в інтерв’ю ізраїльській газеті. А голова МЗС Вадим Пристайко звертається до ОБСЄ та готує заяви до Норманської четвірки щодо збільшення обстрілів на Донбасі з боку контрольованих РФ збройних формувань. І це в один день. Що за…?

10 загиблих і кілька десятків поранених українських військових лише за перші 20 днів нового року. Фантазії в РФ щодо можливості внесення в російську конституцію приєднання українських областей. Про яке “пропонується вжити заходів для зменшення ймовірності ескалації конфлікту з РФ та напруги у двосторонніх відносинах” ви пишете у проєкті Стратегії національної безпеки України?

Золоте-4 обстрілюють так, що не можуть поремонтувати електропостачання. Із боку РФ задіюють важкі калібри. Та ви ж говорили, що це розведення було якраз для того, щоб там не обстрілювали мирних людей! І чого добилися? Тільки того, що в “сіру зону” не можуть “швидкі” проїхати й ремонтні бригади не здатні працювати. А безпеки для людей немає, бо відведенням українських військових безпеки досягнути неможливо. І який зробила висновок “зелена” влада? Оголосила ще одну ділянку для розведення сил.

Всюди плодять такий цинізм і брехню. Заради чого? Можливість продати кілька серіалів і фільмів на телеканали РФ хіба вартує цих жертв?

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