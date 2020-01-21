Зеленський з великою групою підтримки вирушив до Давосу (фото, реакція соцмереж)

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У мережі з’явилося фото з представниками партії “Слуга народу”, які вирушили на економічний форум в Давосі слідом за президентом України Володимиром Зеленським. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Рубрика.

Згідно інформації, отриманої NNS , фото делегації в літаку опублікував на своїй сторінці у Facebook користувач Серж Сергєєв.

На знімку зображені глава парламентської фракції “Слуги народу” Давид Арахамія та інші члени монобільшості. Крім того, в салоні літака була і екснардепка Світлана Заліщук.

“Слуги Зе їдуть відпочивати до Швейцарії. Радощів повні штани. Але ж війна не закінчилася”, – написав автор фото.

Також світлиною поділився політтехнолог Віктор Уколов, якого збентежила кількість осіб “супроводу” в президентській делегації.

“Зеленський вирішив здивувати інвесторів в Давосі кількістю чиновників. Крім президента й уряду в Давос летять кілька десятків нардепів владної монобільшості. Сумнівна практика. Особливо з точки зору платників податків. Швейцарія й так не дешева, а Давос в ці дні просто шалено дорогий”, – написав він.

У коментарях під скандальним фото інші українці також не шкодували слів на адресу “слуг народу” й засудили їх за поїздку без будь-якої цілі.

“Думаю, у них завдання зганьбити Україну. Боюся, що шапки Шевченка (чи як його там) нам здадуться квіточками”, “Голова ВРУ запевнив, що депутати їдуть за свій рахунок. Мабуть, так само, як президент їздив до Оману”, “Рейсовий літак чи, як бос, – чартер?”, “За чий рахунок банкет?”, “Зоопарк”, “Бидломаса їде відпочивати”, “Весело там у них. Як у іншому світі”, “Для них війна й не починалася. А ось втомитися від неї й відпочити у Швейцарії – це ж обов’язково”, – обурюються в мережі.