Міністерство культури оприлюднило законопроект про дезінформацію

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Міністерство культури, молоді та спорту оприлюднило порівняльну таблицю до так званого законопроекту про дезінформацію. Проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної інформації» порівнюють з діючими законом «Про інформацію».

Як повідомляється на сайті міністерства, в законопроекті пропонують низку нових понять. «Дезінформацію» автори визначають як «недостовірну інформацію з питань, що становлять суспільний інтерес, зокрема про національну безпеку, територіальну цілісність, суверенітет, обороноздатність України, права українського народу на самовизначення, життя і здоров’я громадян, стан навколишнього середовища».

«Недостовірна інформація», на думку укладачів документа, це «неправдиві відомості про осіб, факти, події, явища, яких не існувало взагалі або які існували, але відомості про них неповні або перекручені».

У проекті також виділяють те, що не може бути «дезінформацією». Нею не є оціночні судження, сатира і пародія, недобросовісна реклама. У разі поширення неправдивої інформації вона повинна бути спростована у відповідному порядку.

Крім того, в тексті документа пропонується розмежувати «журналіста» і «професійного журналіста».

Першого визначають як «особу, яка збирає, одержує, створює, редагує або поширює масову інформацію». «Професійний журналіст» відрізняється от нього тим, що займається збором, створенням інформації «на постійній, професійній основі». Також він повинен бути членом Асоціації професійних журналістів України.

Нагадаємо, Міністерство культури, молоді та спорту планує запровадити присвоєння Індексу довіри для українських засобів масової інформації.

У листопаді Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та його перший заступник Анатолій Максимчук презентували основні пункти нового закону про медіа, який готується робочими групами і депутатами парламенту.