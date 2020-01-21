Зеленський на два дні летить до Ізраїлю

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Президент України Володимир Зеленський 23-24 січня здійснить робочий візит до Ізраїлю для участі у пам'ятних заходах у рамках Всесвітнього форуму Голокосту, повідомив Офіс президента.

«23-24 січня президент України Володимир Зеленський відвідає з робочим візитом держава Ізраїль для участі в пам'ятних заходах у рамках Всесвітнього форуму Голокосту, присвяченого 75-й річниці визволення концтабору Аушвіц», — сказано в повідомленні.

Відзначається, що програмою візиту також передбачені переговори Зеленського з керівництвом Ізраїлю та зустріч з представниками ізраїльських ділових кіл.