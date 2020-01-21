У Зеленского отключили комментарии в Instagram и YouTube

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Офис президента Украины Владимира Зеленского отключил возможность комментирования на своих страницах в Instagram и YouTube. Об этом NNS стало известно из сообщения Радио Свобода.

В комментарии по просьбе Радіо Свобода в Офисе президента объяснили такие действия «атаками ботов и многочисленной рекламой».

В связи с многочисленными атаками ботов и размещением большого количества рекламных сообщений и коммерческой информации в комментариях под постами Офиса президента в некоторых социальных сетях было решено закрыть комментарии в Instagram и YouTube. В то же время возможность для обсуждения, комментариев и обратной связи была, есть и остается на официальной странице Офиса президента в Facebook, так же как и на личных страницах президента Украины Владимира Зеленского», – заявили в пресс-службе.

Ранее представители команды украинского президента заявляли, что не нуждаются в посредничестве журналистов в общении с обществом. Владимир Зеленский неоднократно подвергался критике за отношение представителей его команды к СМИ.

В частности, в Национальном союзе журналистов Украины осенью призвали офис Зеленского и его пресс-секретаря Юлию Мендель «пересмотреть отношение к журналистам, извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые произошли», в частности, речь шла о препятствовании работе журналистов со стороны Юлии Мендель.

Ранее мы сообщали о том, что в Комитете Избирателей назвал союзников «Слуги Народа» в парламенте