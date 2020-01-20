Хроніки вітчизняного піз**ца. “Укрзалізниця” взяла на посаду людину з “ДНР”, яку висували на посаду “генпрокурора” – блогер

Журналіст, блогер та громадський діяч Назар Приходько на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook прокоментував скандал із призначенням “Укрзалізницею” на одну із ключових посад прихильника “руского міра” Ігоря Сагунова, якого пропонували на пост “генпрокурора ДНР”.

Далі пряма мова:

“Хроніки вітчизняного піз.єца…

“Укрзалізниця” взяла на посаду заступника директора Південно-західної залізниці Ігоря Сагунова, якого, свого часу, висували на посаду…………………… “ГЕНПРОКУРОРА “ДНР”!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

І Сагунов не просто “зам”, а заступник директора З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ!!!!!!!

Ну ви там ох.єлі бл.дь, чи що??? Залізниця – це ж стратегічна інфраструктура, і ви берете на посаду відповідального за безпеку відвертого колаборанта??? Та ну й.б вашу мать бл.дь!!!

Перепрошую, Друзі, за надмірну емоційність та ненормативну лексику, ну але це вже вище моїх сил…”