В СНБО назвали условия для силового освобождения Донбасса (видео)

Завантажте мобільний додаток сайту

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос назвал условия, при которых Украина может пойти на силовое освобождение Донбасса. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте lugradar.net, который ссылается на «Радио Свобода».

Согласно полученной NNS информации, Кривонос считает, что для освобождения Донбасса силовым путем необходимо получить политическое решение, а также Вооруженные силы должны быть готовы к такому развитию событий.

Кроме того, он отметил важность поддержки Украины со стороны партнеров.

Так, по словам Кривоноса, ВСУ должны готовиться к такому варианту, ведь если решение будет принято на политическом уровне, а военные не будут готовы к силовым действиям, то операция может провалиться. Он пояснил, что освобождение таким путем возможно при поддержке извне. Кривонос напомнил о войне в Хорватии, когда НАТО поддержал действие страны.

Заместитель секретаря СНБО пояснил, что за счет ослабления России санкциями Украина сможет добиться того, чтобы РФ не поддерживала сепаратистов, и тогда Киев сможет вернуть свои территории. Он пояснил, что к такому сценарию необходимо готовиться несколько месяцев, в первую очередь ВСУ.

Ранее мы сообщали о том, что на Донбассе в январе серьезно обострилась ситуация