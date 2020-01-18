Росія виступає проти нового закону України про освіту

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Росія виступає проти нового українського освітянського закону. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті СтопКор, який посилається на коментар МЗС Російської федерації.

Влада Росія заявляє про насильницьку українізацію, яка нібито відбуватиметься завдяки прийнятому закону про освіту.

"Офіційний Київ продовжує йти по шляху насильницької українізації, асиміляції не україномовного населення в порушення Конституції країни і зобов'язань в сфері захисту прав людини і національних меншин", - заявили у російському зовнішньополітичному відомстві у зв'язку з прийняттям 16 січня Верховною Радою закону "Про загальну середню освіту", - йдеться в повідомленні МЗС РФ.

Москва закликає міжнародні інститути дати оцінку прийнятому парламентом України закону "Про загальну середню освіту", який нібито підриває права жителів країни навчатися рідною мовою.

"16 січня Верховна рада прийняла закон "Про загальну середню освіту". З жалем констатуємо, що, незважаючи на рекомендації Венеціанської комісії Ради Європи "забезпечити необхідний баланс" в мовній сфері і обіцянки київської влади їх виконати, на ділі нічого не змінилося - російська мова на Україні продовжує піддаватися подвійний дискримінації", - зазначено у повідомленні.

"Закликаємо міжнародні правозахисні інститути ООН, ОБСЄ і Ради Європи дати адекватну оцінку діям української влади", - заявили в російському дипвідомстві.

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