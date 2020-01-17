Зеленський не прийме відставку Гончарука, - "Цензор.НЕТ"

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Президент України Володимир Зеленський не прийме відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ.

«Рішення узгоджене. Гончарук написав звернення до президента, президент прийме пас і відповість. Хоча за законом, звернення про відставку адресується парламенту. Загалом, інформаційна ситуація відпрацьовується», — написав на своїй фейсбук-сторінці журналіст, головний редактор «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов.

Він наголосив, що публікація записів нібито прослушки Гончарука тільки зміцнить його позиції. Розкрутка цієї акції через структури, близькі до олігарха Ігоря Коломойського, зробили неминучим підтримку уряду всіма міжнародними структурами, написав журналіст.

«Гончарука президент вирішить звільнити тільки в разі різкого падіння рейтингу Зеленського і «СН». Вплинути на таке рішення можуть в найближчій перспективі тільки вибори до місцевих рад. Вибори будуть показником легітимності влади та її авторитету. А внутрішні політичні розборки на президента особливого впливу не мають, він балансує між групами впливу в своєму оточенні, і не поспішає когось послаблювати або когось посилювати», — зазначив Бутусов.

Раніше ми повідомляли, що Прем’єр-міністр України подав у відставку.



