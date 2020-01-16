Перетин адмінмежі з окупованим Кримом для дітей: уряд вніс зміни

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З 9 лютого зміниться порядок перетину адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом дітьми віком до 16 років. Про це повідомляє УНІАН.



Як повідомили у Державній прикордонній службі, з 9 лютого набувають чинності зміни до затвердженого урядовою постановою порядку, які стосуються виїзду до тимчасово окупованої території України та в’їзду з неї громадян України віком до 16 років.

Згідно зі змінами, з 9 лютого виїзд на ТОТУ дітей віком до 16 років можливий у супроводі когось із батьків (батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники або інші законні представники) або уповноважених ними осіб.

«Така можливість виникає, якщо ці діти в’їхали на підконтрольну українській владі територію в супроводі цих дорослих (когось із батьків чи уповноважених ними осіб). У таких випадках наявність другого з батьків чи доручень від нього не обов’язкова», — пояснили у ДПСУ.

Зазначається, що виїзд дітей віком від 14 до 16 років на тимчасово окуповану територію України, батьки яких проживають на цій території, можливий без стороннього супроводу за наявності інформації про навчання цих дітей в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

«В’їзд на ТОТУ громадян України, які виїхали з цієї території для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, та виїзд з ТОТУ осіб, які виїжджали з цієї території для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, здійснюється за умови пред’явлення довідки, виданої територіальним органом (підрозділом) ДМС», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у ДПСУ наголосили, що змінами передбачено, що виїзд на ТОТУ та в’їзд з неї громадян України, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за умови пред’явлення паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон.