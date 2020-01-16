Сьогодні в Раді розглянуть закон про подвійне громадянство

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Сьогодні, 16 січня, Верховна Рада України розгляне на пленарному засіданні законопроекти про подвійне громадянство. Про це NNS стало відомо з повідомлення на офіційному сайті парламенту.

Згідно отриманої нами інформації, депутати голосуватимуть за внесення до порядку денного законопроекту №290 про внесення змін в деякі закони України стосовно питань громадянства. Нагадаємо, дозволити подвійне громадянство українцям обіцяли ще до кінця 2019 року. Про це заявляв міністр закордонних справ Василь Боднар.

Також сьогодні в Раді планують розглянути законопроекти про легалізацію ігорного бізнесу, про фінансовий лізінг, про розвідку і діяльність Служби зовнішньої розвідки України, про внесення змін до Бюджетного кодексу та про внесення змін до державного бюджету 2020 року.

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