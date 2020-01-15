Украина впервые напрямую закупила у США партию Javelin

Завантажте мобільний додаток сайту

Украина впервые напрямую закупила у Пентагона очередную партию противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, передает liga.net.

Сообщается, что сумма закупки составила $36,5 млн.

По словам посла, эта сумма не входит в общую сумму военной помощи США Украине.

«Они не входят в ту сумму помощи США, но это важно, потому что это впервые такого рода контакт непосредственно с Пентагоном. Он открывает нам пути для реализации других проектов, о которых сейчас ведутся переговоры», — сказал он.

Ельченко уточнил, что в этом году Украина получит помощь от США на сумму $698 млн: оборонной помощи на $250 млн и финансово-экономической — на $448 млн.

В этом году запланирована передача Украине трех американских катеров класса Island.

По словам Ельченко, приоритетом сотрудничества Министерства обороны Украины и Пентагона в 2020 году определено усиление украинского флота.

«Есть такой термин как «москитный флот», то есть скоростные катера, которых очень не хватает именно нашим военным и морякам на Черном и Азовском морях», — сказал Ельченко.