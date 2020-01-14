Разумков спростував інформацію про підвищення зарплат депутатів

Завантажте мобільний додаток сайту

Спікер українського Парламенту спростував поширену в ЗМІ та соцмережах інформацію про підвищення заробітної плати депутатам в декілька разів з 1 січня 2020 року. Відповідну заяву він зробив на початку ранкового пленарного засідання 14 січня, повідомляє NNS .

Дмитро Разумков заявив, що інформація про те, що депутати отримуватимуть по 100 чи 150 тисяч гривень в місяць, не відповідає дійсності. За його словами, відбулася лише індексація, пов’язана з підвищенням мінімальної заробітної плати в Україні. То ж, платня депутатів збільшиться приблизно на 3 тисячі гривень в місяць.

- А от до зарплат керівників певних відомств, про які теж писали в ЗМІ, є питання. І ми будемо його підіймати на рівні парламенту, - заявив Разумков.

Нагадаємо, у вівторок, 14 січня, Верховна Рада відновила роботу після свят. На сьогоднішньому засіданні планують, зокрема, розглянути законопроект про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади.

Раніше ми повідомляли про те, що в Києві проходять протести. Учасники акцій 14 січня мітингують проти відкриття ринку землі.