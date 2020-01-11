Звіт ОБСЄ: терористи перекидають у Дебальцеве ешелон танків

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Російсько-терористичні війська перекидають озброєння у порушення домовленостей про лінії відведення. Зокрема спостерігачі ОБСЄ виявили танки на вантажному поїзді, який рухався в напрямку окупованого Дебальцевого.

Як йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ, «Місія зафіксувала озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення у непідконтрольних урядові районах, зокрема танки на вантажному поїзді, що рухався в східному напрямку в непідконтрольне урядові Дебальцеве».

Крім танків, місія зафіксувала інше озброєння у тимчасово непідконтрольному урядові районі Луганської області, розміщене з порушенням ліній відведення. Також спостерігачі відмічають збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області. У Луганській області таких випадків навпаки, поменшало.