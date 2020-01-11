Путін вимагає безстрокового особливого статусу для ОРДЛО

Завантажте мобільний додаток сайту

Президент Росії Володимир Путін заявив, що закон про особливий статус Донбасу повинен стати безстроковим. Про це він заявив на брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає РИА Новости.

"Ми дуже сподіваємося, що українська сторона почне реалізовувати і домовленості з політичного регулювання. Продовження закону про особливий статус Донбасу – це хороший крок у правильному напрямку, але закон повинен стати безстроковим, як і передбачено в мінських угодах. Необхідно закріпити особливий статус Донбасу в українській Конституції, що теж відображено в мінських угоди", – сказав Путін.

За його словами, мінські угоди залишаються безальтернативними.