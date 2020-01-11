Путін вимагає безстрокового особливого статусу для ОРДЛО

- 11 січ. 2020
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Президент Росії Володимир Путін заявив, що закон про особливий статус Донбасу повинен стати безстроковим. Про це він заявив на брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає РИА Новости.
"Ми дуже сподіваємося, що українська сторона почне реалізовувати і домовленості з політичного регулювання. Продовження закону про особливий статус Донбасу – це хороший крок у правильному напрямку, але закон повинен стати безстроковим, як і передбачено в мінських угодах. Необхідно закріпити особливий статус Донбасу в українській Конституції, що теж відображено в мінських угоди", – сказав Путін.
За його словами, мінські угоди залишаються безальтернативними.
"Докладно говорили з пані Меркель про врегулювання внутрішньоукраїнського кризи. За обопільною думку, мінські угоди залишаються безальтернативною основою для нормалізації ситуації на південному сході України. Важливо, що конкретні завдання, поставлені в ході наших недавніх зустрічей у нормандському форматі, втілилися в життя", – додав він.
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