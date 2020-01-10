Конфузії прес-служби президента України

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Останній конфуз стався увечері 9 чнваря. В англомовній версії поста, опублікованого на сторінці Володимира Зеленського, замість Canada було написано Canadia.

На сторінці президента України Володимира Зеленського невірно написали назву Канади, звертаючись до канадського прем'єр-міністра Джастіну Трюдо. Відповідний пост був опублікований в офіційному Twitter-акаунті глави держави.

«Спасибі Джастіну Трюдо за пропозицію підтримати Україну в розслідуванні катастрофи літака в Ірані. Для обох наших країн це спільний біль. Наші думки з сім'ями громадян Канадии, загиблих у цій катастрофі», - йдеться в замітці Зеленського.

Приблизно через півтори години у Зеленського опублікували новий, виправлений пост, видаливши попередній.