Чим розжилися народні депутати за 4 місяці у парламенті (відео)

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Комусь 3 авто від мами, комусь квартира на столичному Печерську, а комусь Audi Q7 за майже 2 млн грн. Чим розжилися представники "Слуги народу" за 4 місяці у парламенті. Про це йдеться у сюжеті "Слідство Інфо".

Журналісти розповіли про майно, яке придбали самі депутати.

Наприклад, Анатолій Костюк, який на момент обрання був безробітним. З відкритих джерел відомо, що раніше він працював на регіональному телебаченні Закарпаття та був фахівцем із комунікацій у місцевому управлінні поліції охорони. У декларації за 2018 рік Костюх зазначив, що мав лише Volkswagen 80-х років. А вже під кінець 2019-го придбав італійську Alfa Romeo 2012 року випуску. Депутат зазначає, що за цю автівку віддав 200 тисяч гривень. Хоча на автомобільних сайтах такі ж моделі продають на 15-20 відсотків дорожче

Нескромний подарунок під Новий рік отримав колишній журналіст «1+1» Олександр Дубінський, якого ЗМІ називають членом неформальної депутатської групи Ігоря Коломойського. У грудні 2019-го мама народного обранця подарувала йому одразу 3 автівки загальною вартістю понад 2,5 мільйони гривень.

А от народний депутат від президентської фракції Арсеній Пушкаренко розжився новим житлом на столичному Печерську. Парламентар у грудні минулого року придбав однокімнатну квартиру за 2,4 мільйони гривень. У тому ж місяці йому повернули позику на 1,5 мільйона гривень. До обрання в парламент був громадським діячем та працював помічником народного депутата.