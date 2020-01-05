Єдиним президентом, з яким зустрічався міністр Оману Абдалла до Зеленського, був Асад

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Сьогодні, 5 січня, під час поїздки до Оману президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром, відповідальним за закордонні справи Султанату Оман, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою. Про це NNS дізнався з повідомлення Офісу президента України.

Зазначається, що сторони обговорили зміцнення відносин між країнами, зокрема зробили акценти на нарощуванні торговельно-економічної співпраці.

"Також було відзначено зростання товарообігу, який торік збільшився на 10%, сягнувши $80 мільйонів, та активізацію контактів на рівні торгово-промислових палат. Учасники зустрічі домовилися продовжити практику українсько-оманських бізнес-форумів – з огляду на успішність останніх двох таких заходів у Києві в 2019 році, в яких взяли участь десятки бізнесменів з Оману", – йдеться в повідомленні.

В той же час видання Depo.ua. зазначає, що єдиним президентом, з яким зустрічався міністр Оману Абдалла перед Зеленським, був Асад.

Президент Сирії Башар Асад був єдиним президентом, з яким зустрічався міністр Оману Юсуф бін Аляві бін Абдалла до сьогоднішньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Зустріч Юсуфа бін Аляві з Асадом відбулася у липні цього року в Дамаску. Тоді бін Аляві передав послання султана і розповів про активізацію зусиль "по відновленню стабільності і безпеки в регіоні".

Юсуф бін Аляві бін Абдалла є єдиним міністром з країн Перської затоки, який відвідав Сирію відтоді, як в 2011 році там почалася війна.

Також зазначається, що зустріч президента з міністром – це не рівень лідера держави, оскільки з міністрами зустрічаються міністри.