- 05 січ. 2020
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Сьогодні, 5 січня, під час поїздки до Оману президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром, відповідальним за закордонні справи Султанату Оман, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою. Про це NNS дізнався з повідомлення Офісу президента України.
Зазначається, що сторони обговорили зміцнення відносин між країнами, зокрема зробили акценти на нарощуванні торговельно-економічної співпраці.
"Також було відзначено зростання товарообігу, який торік збільшився на 10%, сягнувши $80 мільйонів, та активізацію контактів на рівні торгово-промислових палат. Учасники зустрічі домовилися продовжити практику українсько-оманських бізнес-форумів – з огляду на успішність останніх двох таких заходів у Києві в 2019 році, в яких взяли участь десятки бізнесменів з Оману", – йдеться в повідомленні.
В той же час видання Depo.ua. зазначає, що єдиним президентом, з яким зустрічався міністр Оману Абдалла перед Зеленським, був Асад.
Президент Сирії Башар Асад був єдиним президентом, з яким зустрічався міністр Оману Юсуф бін Аляві бін Абдалла до сьогоднішньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Зустріч Юсуфа бін Аляві з Асадом відбулася у липні цього року в Дамаску. Тоді бін Аляві передав послання султана і розповів про активізацію зусиль "по відновленню стабільності і безпеки в регіоні".
Юсуф бін Аляві бін Абдалла є єдиним міністром з країн Перської затоки, який відвідав Сирію відтоді, як в 2011 році там почалася війна.
Також зазначається, що зустріч президента з міністром – це не рівень лідера держави, оскільки з міністрами зустрічаються міністри.
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